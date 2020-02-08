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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Stopere 20’lik

Stopere 20’lik Andres Reyes

basını 'ın 'de forma giyen ile ilgilendiğini yazdı.

basını 'ın 'de forma giyen ile ilgilendiğini yazdı. 20 yaşındaki genç stoperin, Kolombiya'nın efsane ismi 'nun izlerini takip ederek 'a gidebileceği ifadelerine yer verildi. Reyes, 1.86 boyunda, sağ ayağını kullanıyor. Nacional ile olan sözleşmesi 2021'in Aralık ayında sona eriyor. Bonservisi 500 bin euro.
  1. 8.2.2020
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