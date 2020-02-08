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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Ozan 45 milyon

Ozan 45 milyon

'dan 11 milyon euro'ya 'a oradan 15 milyon euro'ya 'ye giden değerini katlıyor.

Aslan'dan 11 milyon euro'ya 'a oradan 15 milyon euro'ya 'ye giden değerini katlıyor. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 19'luk stoper için Almanlar'ın 45 milyon euro fiyat biçtiği açıklandı.
  1. 8.2.2020
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