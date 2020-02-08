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08 Şubat 2020, Cumartesi
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İzin sona erdi

'da 1 günlük . Sarı-kırmızılılar bugün idman yapacak ve 'da kampa girecek.

'da 1 günlük . Sarı-kırmızılılar bugün idman yapacak ve 'da kampa girecek. Takım maç günü Florya'dan 'ya direkt geçecek. Sakatlığı bulunan Falcao ve cezalı yok. Saracchi'nin ise durumu maç saati belli olacak.
  1. 8.2.2020
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