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08 Şubat 2020, Cumartesi
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maçına hazır

Galatasaray Kasımpaşa maçına hazır

'in 21. haftasında 'ya konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını Florya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Kampa giren sarı-kırmızılı takım maçsaatini beklemeye başladı.

, 'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmalarla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, ısınmanın ardından pas oyunu oynadı ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

  1. 08.02.2020
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