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08 Şubat 2020, Cumartesi
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‘EURO 2020 için’

devre arasında 'dan ayrılıp 'a transferinin gerekçesini açıkladı.

devre arasında 'dan ayrılıp 'a transferinin gerekçesini açıkladı. Hollandalı futbolcu "'de olmak istiyorum. Bunun için Ajax'a geldim. Tüm enerjimle bu hedefime odaklanmış durumdayım. Ajax'ta her şey organize ilerliyor" dedi.
  1. 8.2.2020
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