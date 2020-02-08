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08 Şubat 2020, Cumartesi
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535 bin daha

535 bin euro daha

Steven Nzonzi, Ocak'ta sarıkırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesinin ekiplerinden 'in yolunu tutmuştu.

Steven Nzonzi, Ocak'ta sarıkırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesinin ekiplerinden 'in yolunu tutmuştu. Fransız futbolcuya sözleşme feshi için 535 bin 'luk bir ödeme yapıldı. Böylece 31 yaşındaki futbolcu kısa süren kariyerinde 1.5 milyon euro kazandı.
  1. 8.2.2020
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