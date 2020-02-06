Terim’den rotasyon
Fatih Terim, ligdeki son Kayserispor müsabakasının ilk 11'inden sadece 3 ismi sahaya sürerken, 8 değişiklik yaptı.
Fatih Terim, ligdeki son Kayserispor müsabakasının ilk 11'inden sadece 3 ismi sahaya sürerken, 8 değişiklik yaptı. Şener, Ahmet, Okan, Taylan, Sekidika, Jimmy gibi yedekler forma giydi. Onyekuru ilk kez 11'de çıktı. İyileşen Andone yedek soyundu.
ROTASYON ZARURİYDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Eğer bir kupa varsa Galatasaray onu almak ister. Biz kupayı önemsiyoruz. Rotasyon bizim için zaruriydi. Daha ikinci maç var. Deneyeceğiz. Kolay değil. Bazı arkadaşları gördük. Daha iyi oynamalılardı" dedi.
- 6.2.2020
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