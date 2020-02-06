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06 Şubat 2020, Perşembe
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Jimmy Durmaz direğe takıldı

Jimmy Durmaz direğe takıldı

'da Jimmy Durmaz'ın bir şutu direkten döndü.

'da Jimmy Durmaz'ın bir şutu direkten döndü. İsveçli futbolcunun, 18. dakikada ceza sahası önünden sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşta top Alanya kalesinin yan direğinden geri geldi. 2 dakika sonra benzer pozisyonda Bakasetas, Alanya'yı öne geçirdi.

  1. 6.2.2020
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