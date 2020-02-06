Jimmy Durmaz direğe takıldı

Cimbom'da Jimmy Durmaz'ın bir şutu direkten döndü. İsveçli futbolcunun, 18. dakikada ceza sahası önünden sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşta top Alanya kalesinin yan direğinden geri geldi. 2 dakika sonra benzer pozisyonda Bakasetas, Alanya'yı öne geçirdi.