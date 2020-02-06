Fatih Terim babasını mezarı başında andı
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, ölümünün 1. yıl dönümünde babası Talat Demir'i kabri başında andı. Terim, anma töreni süresi boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Nuriye Demir'i teselli etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1'inci yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti.
Adana'da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Demir, memleketi Adana'da Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1'inci yıldönümünde Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Demirspor'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.
ANNESİNİ TESELLİ ETTİ
Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim'in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı.
- 06.02.2020
- Güncelleme: 06.02.2020 16:08
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