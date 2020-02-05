Galatasaray'da 185 milyonluk 5 yıldız bir Gomis etmedi!
2017-18 sezonunda 29 golü olan Gomis'in gidişi sonrası forma giyen Eren, Diagne, Mitroglou , Falcao ve Andone 1.5 yılda sadece 25 gol atabildi. 3.3 milyon Euro kazanan Fransız yıldıza 500 bin Euro daha vermeyen yönetim, 1.5 yılda aldığ ı forvetlere ise 28 milyon Euro (185 milyon lira) ödedi.
- 05.02.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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