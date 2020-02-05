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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'da 185 milyonluk 5 yıldız bir etmedi!

Galatasaray'da 185 milyonluk 5 yıldız bir Gomis etmedi!

2017-18 sezonunda 29 golü olan Gomis'in gidişi sonrası forma giyen Eren, Diagne, Mitroglou , Falcao ve Andone 1.5 yılda sadece 25 gol atabildi. 3.3 milyon Euro kazanan Fransız yıldıza 500 bin Euro daha vermeyen yönetim, 1.5 yılda aldığ ı forvetlere ise 28 milyon Euro (185 milyon lira) ödedi.

  1. 05.02.2020
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