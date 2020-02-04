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04 Şubat 2020, Salı
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Ligdeki en uzun galibiyet serisi

Ligdeki en uzun galibiyet serisi

 Lig'de son 4 maçını kazanan , son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı.

Lig'de son 4 maçını kazanan , son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında 'ye yenildikten sonra sırasıyla , Yukatel Denizlispor, İttifak Holding ve Hes Kablo 'u mağlup etti.

  1. 4.2.2020
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