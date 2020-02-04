Ligdeki en uzun galibiyet serisi

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray, son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra sırasıyla Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.