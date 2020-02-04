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04 Şubat 2020, Salı
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Hedef ’e kayıpsız gitmek

Hedef Kadıköy’e kayıpsız gitmek

 Lig'de , , , ve 'nin ardından 36 puanla 6. sırada bulunan 'da öncelikli hedef deplasmanına kayıpsız gitmek.

Lig'de , , , ve 'nin ardından 36 puanla 6. sırada bulunan 'da öncelikli hedef deplasmanına kayıpsız gitmek. Gelecek hafta 'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından BtcTurk Yeni 'yı ağırlayacak. Cimbom bu iki maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine yüksek moralle çıkmayı planlıyor.

  1. 4.2.2020
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