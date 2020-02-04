Hedef Kadıköy’e kayıpsız gitmek
Süper Lig'de Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 36 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da öncelikli hedef Kadıköy deplasmanına kayıpsız gitmek.
Süper Lig'de Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 36 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da öncelikli hedef Kadıköy deplasmanına kayıpsız gitmek. Gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından BtcTurk Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Cimbom bu iki maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine yüksek moralle çıkmayı planlıyor.
- 4.2.2020
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Yorum
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Fbfb Seninle çok zor
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