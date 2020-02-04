Hedef Kadıköy’e kayıpsız gitmek

Süper Lig'de Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 36 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da öncelikli hedef Kadıköy deplasmanına kayıpsız gitmek. Gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından BtcTurk Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Cimbom bu iki maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine yüksek moralle çıkmayı planlıyor.