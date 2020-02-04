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04 Şubat 2020, Salı
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Alanya yolculuğu bugün

Alanya yolculuğu bugün

maçı öncesi son antrenmanını bugün öğle saatlerinde yapacak. Saat 16.00'da ise uçakla Alanya'ya giderek kupa maçı için kampa girecek.

, maçı öncesi son antrenmanını bugün öğle saatlerinde yapacak. Saat 16.00'da ise uçakla Alanya'ya giderek kupa maçı için kampa girecek.

  1. 4.2.2020
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