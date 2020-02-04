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04 Şubat 2020, Salı
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Adem Büyük oynuyor

Radamel Falcao'nun sakatlığı 'da endişe yaratsa da yerine görev yapan , Kolombiyalı'nın yokluğunu aratmadı.

Radamel Falcao'nun sakatlığı 'da endişe yaratsa da yerine görev yapan , Kolombiyalı'nın yokluğunu aratmadı. karşısında güzel bir gole imza atan Adem, gol yollarındaki ustalığını bir kez daha gösterdi. Oyunun birçok bölümüne etki eden tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılıların gönlüne girdi.

  1. 4.2.2020
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