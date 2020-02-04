Adem Büyük oynuyor

Radamel Falcao'nun sakatlığı Galatasaray'da endişe yaratsa da yerine görev yapan Adem Büyük, Kolombiyalı'nın yokluğunu aratmadı. Kayseri karşısında güzel bir gole imza atan Adem, gol yollarındaki ustalığını bir kez daha gösterdi. Oyunun birçok bölümüne etki eden tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılıların gönlüne girdi.