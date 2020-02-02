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02 Şubat 2020, Pazar
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Tam gaz devam! İşte 'in maçı 11'i

Tam gaz devam! İşte Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i

Şampiyonluk yarışında geride kalan , Stadı’nda renkdaşını konuk ediyor. Cimbom, 4’te 4 yaparak üst sıralardaki rakiplerine yaklaşmayı hedefliyor.

'in ilk yarısında kritik puan kayıpları yapan Cimbom, ikinci devrede bunu minimumda tutmayı planlıyor. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran 'ın hedefi ligin son sırasında yer alan 'u mağlup ederek serisini sürdürmek. Konuk ekip de Stadı'ndan puan çıkararak gelecek adına umutlarını yeşertmek istiyor. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. İki takım lig tarihinde 47 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 30 kez kazandı. Kayserispor'un 3 galibiyeti var. 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da 104-36'lık ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Cimbom 23 maçın 19'unu kazandı. Sadece 2 kez kaybetti. Aslan, Kayserispor ile oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazandı. öğrecilerine "Tam konsantre olun" dedi.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Linnes, Seri, Donk, Ömer, Feghouli, Emre, Adem

KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Mensah, Situm, Henrique, Emre Demir, Mesanovic

DÖRT İSİM YOK
Aslan'da ve Marcelo Saracchi, Denizlispor maçında attıkları deparların ardından sakatlanmışlardı. İki futbolcu da bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Florin Andone'nin sakatlığı da sürüyor. Mario Lemina ise kart cezalısı olduğu için bu hafta yalnız bırakacak.

HENRY ONYEKURU HAZIR
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Henry Onyekuru sıtma hastalığına yakalanmıştı. Tamamen iyileşen Nijeryalı kanat oyuncusu forma giyecek duruma geldi. 'ın da tedavisi tamamlandı. Marcao'nun da cezası sona erdi. Bu 3 isim Fatih Terim'den forma bekliyor.

BELHANDA VE ADEM SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda, Kayserispor karşılaşması öncesi 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Younes ve bugünkü mücadeledele kart görmeleri halinde cezalı olacaklar. maçında forma giyemeyecekler.

  1. 2.2.2020
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