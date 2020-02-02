Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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'den flaş yorumu! "Donk'un pozisyonu..."

Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..."

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu , 'in 20. haftasında Stadyumu'nda ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ile arasında yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

'in 20. haftasında 'ın kendi sahasında Hes Kablo 'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon tartışmalara yol açtı.

'un 'yi ceza sahası içerisinde düşürdüğü pozisyonda Kayserili futbolcular beklerken, hakem Zorbay Küçük'ten devam kararı geldi.

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendiren , Ryan Donk ile Henrique arasında geçen pozisyon ile alakalı flaş yorumlarda bulundu.

İŞTE DİLMEN'İN YORUMLARI

'"Donk pozisyonda penaltı yaptı. Terim de sen ne yaptın diyecekti Donk'a. Bu pozisyonu tartışmak insanın aklıyla dalga geçmek demek olur."

"Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok. Penaltı bu. Zekeriya bey olsam, VAR'ı ararım, eve gitsin, maçı VAR'sız yönetsinler derim. VAR'lık falan alakası yok bunun."

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 20:30
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