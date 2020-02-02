Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..."
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Ryan Donk ile Pedro Henrique arasında yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon tartışmalara yol açtı.
Ryan Donk'un Pedro Henrique'yi ceza sahası içerisinde düşürdüğü pozisyonda Kayserili futbolcular penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük'ten devam kararı geldi.
(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)
NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Ryan Donk ile Henrique arasında geçen pozisyon ile alakalı flaş yorumlarda bulundu.
İŞTE DİLMEN'İN YORUMLARI
'"Donk pozisyonda penaltı yaptı. Terim de sen ne yaptın diyecekti Donk'a. Bu pozisyonu tartışmak insanın aklıyla dalga geçmek demek olur."
"Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok. Penaltı bu. Zekeriya bey olsam, VAR'ı ararım, eve gitsin, maçı VAR'sız yönetsinler derim. VAR'lık falan alakası yok bunun."
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 20:30
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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