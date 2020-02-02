Önce Galatasaray'da sonra Brugge'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresi...

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralık olarak giden Mbaye Diagne için sarı kırmızılı ekipte çözüm yolu aranıyor.

Club Brugge'un ve Galatasaray'ın istemediği futbolcu için alternatifler düşünülmeye başlandı.

Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray ve Clup Brugge, oyuncuyu kadrosuna dahil etmeye sıcak bakmadı. Bir başka takımda oynanmasına izin çıkmayan Diagne için tek çare kaldı. İlgili haberin başlığında "Diagne için tek çıkış yolu var" ifadeleri kullanılıyor.

BAŞLAMAYAN LİGE GİDEBİLİR

Ara transfer döneminde herhangi bir kulübe transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne'nin sezon sonuna dek çalışmalarını bireysel olarak yapacağı aktarılırken, transferde farklı bir alternatif de gündeme geldi. Buna göre Golcü futbolcu, henüz başlamamış bir lige transfer olabilir.

Belçika temsilcisi, kesin olarak oyuncuyu kadro dışı bırakırken, Galatasaray ile uzlaşma sağlanılması halinde bu çözümü sarı kırmızılı kulübe sunacak.

GÜNEY AMERİKA YA DA ABD

Öte yandan Güney Amerika ve ABD'de sezon Mart ayında başlayacak. Diagne, futbol oynama konusunda istekli olması halinde MLS ya da Güney Amerika'da forma giyebilir.