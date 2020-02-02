Önce Galatasaray'da sona Brugge'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresi... | Mbaye Diagne hangi takıma transfer olacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Önce Galatasaray'da sonra Brugge'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresi...

Önce 'da sonra Brugge'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresi...

Önce Galatasaray'da sonra Brugge'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresi...

'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden 'a kiralık olarak gönderdiği için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Belçika temsilcisi, golcü futbolcuyu kesin olarak değerlendirmeyeceğini belirtirken, sarı kırmızılıların kapısını sürpriz bir teklif için çalacak. Buna göre Club Brugge, Mbaye Diagne'yi 'Henüz başlamamış bir lige' gönderme talebinde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sezon başında 'dan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden 'a kiralık olarak giden için sarı kırmızılı ekipte çözüm yolu aranıyor.

Club Brugge'un ve Galatasaray'ın istemediği futbolcu için alternatifler düşünülmeye başlandı.

Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray ve Clup Brugge, oyuncuyu kadrosuna dahil etmeye sıcak bakmadı. Bir başka takımda oynanmasına izin çıkmayan Diagne için tek çare kaldı. İlgili haberin başlığında "Diagne için tek çıkış yolu var" ifadeleri kullanılıyor.

BAŞLAMAYAN LİGE GİDEBİLİR

Ara döneminde herhangi bir kulübe transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne'nin sezon sonuna dek çalışmalarını bireysel olarak yapacağı aktarılırken, transferde farklı bir alternatif de gündeme geldi. Buna göre Golcü futbolcu, henüz başlamamış bir lige transfer olabilir.

Belçika temsilcisi, kesin olarak oyuncuyu kadro dışı bırakırken, Galatasaray ile uzlaşma sağlanılması halinde bu çözümü sarı kırmızılı kulübe sunacak.

GÜNEY AMERİKA YA DA ABD

Öte yandan Güney Amerika ve ABD'de sezon Mart ayında başlayacak. Diagne, futbol oynama konusunda istekli olması halinde MLS ya da Güney Amerika'da forma giyebilir.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 08:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önce Galatasaray'da sonra Brugge'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN