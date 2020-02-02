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02 Şubat 2020, Pazar
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formasını giydi

Olympiakos formasını giydi

'un macerası kısa sürdü. Genç yıldız, 10 maçta gol ve asist katkısında bulunamadı.

'un macerası kısa sürdü. Genç yıldız, 10 maçta gol ve asist katkısında bulunamadı. Yunan ekibi, 22 yaşındaki orta saha transferi için 410 bin euro ödeyecek. 290 bin euro'luk kalan ücretini ise sarı-kırmızılı kulüp karşılayacak
  1. 2.2.2020
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