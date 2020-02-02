Nzonzi Rennes’e düzen getirecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Nzonzi Rennes’e düzen getirecek

Nzonzi ’e düzen getirecek

Nzonzi Rennes’e düzen getirecek

'ın yollarını ayırdığı Steven Nzonzi, 'e oldu.

'ın yollarını ayırdığı Steven Nzonzi, 'e oldu. Bu durumdan oldukça memnun olan teknik direktör Julien Stephan, "Nzonzi, Rennes'e tecrübesiyle katkı verecek. Rennes'in oyununa bir düzen getirecek" diye konuştu.
  1. 2.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nzonzi Rennes’e düzen getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN