Yeni Ozanlar sahne alacak

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, 25 Ağustos'ta oynanan Konyaspor maçından sonra Falcao sorusuna "Bize stoper de lazım" cevabını vermişti. Galatasaray yaz transfer döneminde savunmaya takviyeyi gerçekleştirememişti. Kasım ortasında Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla birlikte transfer şart oldu. Sarı-kırmızılıların Diego Godin ile başlayan, Jeison Murillo, Lautaro Gianetti, Mert Çetin ile devam eden stoper arayışında son olarak gündeme Semih Kaya geldi.



ÇARE ALTYAPIDA

Öğlen saatlerinde Galatasaray'ın kariyerini Sparta Prag'da sürdüren eski oyuncusu Semih Kaya ile ilgilendiği belirtildi. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun da transferi gerçekleşmedi. Galatasaray ikinci devrede savunmanın göbeğinde Marcao, Ryan Donk ve Ahmet Çalık üçlüsüne sahip. Fatih Terim, Ozan Kabak'ı çıkardığı gibi gözünü yine altyapıya çevirecek. İmparator, bu sezon sahaya sürdüğü 16'lık Emin Bayram ve henüz as takımda oynatmadığı 18'lik Işık Kaan Arslan'ı da rotasyona sokacak.



EMİN BAYRAM 2 MAÇTA OYNADI

Fatih Terim, Emin Bayram'a bu sezon 2 maçta forma verdi. 16 yaşındaki genç oyuncu 3-0 kazanılan Konyaspor maçının son bölümünde karşılaşmaya dahil oldu. Emin, Tuzlaspor mücadelesinde ise 90 dakika sahada kalmıştı.