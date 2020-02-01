Yeni Ozanlar sahne alacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Yeni Ozanlar sahne alacak

Yeni Ozanlar sahne alacak

Yeni Ozanlar sahne alacak

Cimbom'da , 'ta oynanan maçından sonra Falcao sorusuna "Bize stoper de lazım" cevabını vermişti. devre arası transferini boş geçti. İmparator, Emin ve ’ı hazırlayacak.

Cimbom'da , 'ta oynanan maçından sonra Falcao sorusuna "Bize stoper de lazım" cevabını vermişti. yaz döneminde savunmaya takviyeyi gerçekleştirememişti. Kasım ortasında Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla birlikte transfer şart oldu. Sarı-kırmızılıların Diego Godin ile başlayan, Jeison Murillo, Lautaro Gianetti, ile devam eden stoper arayışında son olarak gündeme geldi.

ÇARE ALTYAPIDA
Öğlen saatlerinde Galatasaray'ın kariyerini 'da sürdüren eski oyuncusu Semih Kaya ile ilgilendiği belirtildi. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun da transferi gerçekleşmedi. Galatasaray ikinci devrede savunmanın göbeğinde Marcao, ve üçlüsüne sahip. Fatih Terim, Ozan Kabak'ı çıkardığı gibi gözünü yine altyapıya çevirecek. İmparator, bu sezon sahaya sürdüğü 16'lık Emin Bayram ve henüz as takımda oynatmadığı 18'lik Arslan'ı da rotasyona sokacak.

EMİN BAYRAM 2 MAÇTA OYNADI
Fatih Terim, Emin Bayram'a bu sezon 2 maçta forma verdi. 16 yaşındaki genç oyuncu 3-0 kazanılan Konyaspor maçının son bölümünde karşılaşmaya dahil oldu. Emin, Tuzlaspor mücadelesinde ise 90 dakika sahada kalmıştı.

  1. 1.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Ozanlar sahne alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN