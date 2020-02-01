Faruk Süren: Ben olsam Sörloth’u alırdım
Cimbom’un efsane başkanı Faruk Süren konuştu. Duayen isim “Falcao’yu seyirci aldırdı. Medyatik bir isim. Ben olsam Sörloth’u tercih ederdim” dedi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI: Temponun biraz daha artması lazım. 8 puan kapanmayacak fark değil ama bu yıl 4 tane rakibimiz var.
ARDA TURAN OLAYI: Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in medya önünde tartışması şık olmadı. Ben Terim'in istediği herkesi almıştım.
FATİH TERİM'İN FARKI: İbrasızlıktan sonra bir kaos ortamı oluştu. Fatih Terim'den başkası bu kaostan sportif başarı çıkaramazdı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Faruk Süren: Ben olsam Sörloth’u alırdım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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