Faruk Süren: Ben olsam Sörloth’u alırdım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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: Ben olsam ’u alırdım

Faruk Süren: Ben olsam Sörloth’u alırdım

Cimbom’un efsane başkanı konuştu. Duayen isim “’yu seyirci aldırdı. Medyatik bir isim. Ben olsam ’u tercih ederdim” dedi.

'da görev yaptığı dönemde ile birlikte 'de kupaları süpüren, Avrupa'dan Kupası'nı getiren başkan flaş açıklamalar yaptı. Süren "Yeni tranferler iyi. Emre Akbaba, Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. transferini seyirci yaptı. Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Biraz medyatik oldu. Ben olsam 'un forveti gibi oyuncuları tercih ederdim" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI: Temponun biraz daha artması lazım. 8 puan kapanmayacak fark değil ama bu yıl 4 tane rakibimiz var.

ARDA TURAN OLAYI: ve Fatih Terim'in medya önünde tartışması şık olmadı. Ben Terim'in istediği herkesi almıştım.

FATİH TERİM'İN FARKI: İbrasızlıktan sonra bir kaos ortamı oluştu. Fatih Terim'den başkası bu kaostan sportif başarı çıkaramazdı.
  1. 1.2.2020
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