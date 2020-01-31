Galatasaraylı Emre Mor Olympiakos'a kiralanıyor
Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Mor'la ilgili sürpriz bir iddia geldi. Fransız basını, genç futbolcunun Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a kiralanacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'da ara transfer döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu.
Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından genç futbolcunun, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıkladı. İki kulübün transfer konusunda anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edilirken, resmi açıklamanın birkaç detayın çözülmesi durumunda geleceği bildirildi.
A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanmıştı. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.
EMRE MOR'UN KARİYERİ
Danimarka doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2017'de 13 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan Emre Mor, skor üretemedi.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 14:14
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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