Mario Lemina haftaya cezalı
63. dakikada sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu haftaya Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'ndaki Kayseri maçında forma giyemeyecek. Lemina önceki kartları G.Antep, Başakşehir ve Antalyaspor karşılaşmalarında görmüştü.
63. dakikada sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu haftaya Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'ndaki Kayseri maçında forma giyemeyecek. Lemina önceki kartları G.Antep, Başakşehir ve Antalyaspor karşılaşmalarında görmüştü.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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