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27 Ocak 2020, Pazartesi
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haftaya cezalı

Mario Lemina haftaya cezalı

63. dakikada gören cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu haftaya 'de Stadı'ndaki maçında forma giyemeyecek. Lemina önceki kartları G.Antep, ve karşılaşmalarında görmüştü.

63. dakikada gören cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu haftaya 'de Stadı'ndaki maçında forma giyemeyecek. Lemina önceki kartları G.Antep, ve karşılaşmalarında görmüştü.

  1. 27.1.2020
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