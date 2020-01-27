Fatih Terim: Konu kapandı

Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'le yaşadığı Arda Turan gerilimi konusunda açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Terim, "50 seneye yakındır G.Saray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da gönül veren birinin G.Saraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, 19.05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

İŞTE GALATASARAY BU

Konya galibiyetine yönelik ortaya konan futboldan çok memnun kaldığını söyleyen Fatih Terim, "Ligin ikinci yarısı için değişik bir G.Saray seyrettireceğimizi zaten ifade etmiştik. Böyle bir şey de planlıyorduk zaten. Sahada istenen her şeyi çok iyi yapan, iyi oynayan ve mücadele eden, çok istekli bir G.Saray vardı. Tüm oyuncularımı G.Saray'a yakışır oyundan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

SARACCHI VE FALCAO AÇIKLAMASI

Fatih Terim, maçta sakatlanan Falcao ve Saracchi konusunda da bilgi verdi. Terim, "Saracchi küçük bir sorun yaşadı. Sprinter oyuncu. Leipzig'de fazla oynamadığı için bunlar olacaktır. Ciddi bir durum olacağını sanmıyorum. Falcao'da da umarım bir şey çıkmaz" değerlendirmesini yaptı.

OYUNDAN KEYİF ALIYORLAR

Kendilerini birçok yönüyle geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, futbolcularının oynadıkları oyundan keyif aldıklarını gördüğünü belirtti. Terim, "Her geçen gün saha içerisinde oynadığından daha çok keyif alan bir oyuncu grubu görüyorum, bu da beni mutlu ediyor. Deplasmanda 1-2 olur ama defansın da hiç pozisyon vermeden oynaması sevindirici. Çarşambadan geliyoruz, birkaç oyuncuyu dinlendirdik bugün. 1-2 gün izni hak ettiler, sonra tekrar başlayacağız" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Fatih Terim, Elazığ'daki depreme vurgu yaptı. Terim, "Deprem nedeniyle üzüntümü iletmek istiyorum. Çalışmalarda inşallah birçoğunu canlı aramızda görürüz. Olayları takip ediyorum, AFAD ile de görüşerek, ihtiyaç olan şeyler için takımla elimizden geleni yapacağız" dedi.