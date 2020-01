Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısını istediği sıralamada bitiremeyen Galatasaray, ikinci yarıya sahasında karşılaştığı Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım zirve yarışından kopmamak için deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.





KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ?

Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olduğu maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi, Koray Gençerler yönetiyor. VAR odasında ise Serkan Tokat görev yapıyor.

İLK 11'LER;



KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Erdon Daci, Hadziahmetovic, Thuram.



GALATASARAY - Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao.

MARIANO SÜRPRİZİ

Öte yandan ara transfer sezonunda takımdan ayrılması planlanan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu Fatih Terim ilk 11'de tercih etti.

42. RANDEVU

Galatasaray ve Konyaspor şu ana kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarından 30'undan galibiyetle ayrılırken, Konyaspor ise 2 kez kazandı. Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı 5 maç berabere biterken, sarı-kırmızılıların rakibine karşı 13-2 üstünlüğü bulunuyor.

MARCAO FORMA GİYEMİYOR!

Galatasaray'da bu maç öncesi sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.

KONYASPOR'DAN SOL BEK TAKVİYESİ

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor transfer çalışmaları kapsamında, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta sol bek mevkisinde forma giyen Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzalandı.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Galatasaray'ı konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda gol sevinci yaşayamadı ve sadece üç gol attı.

*Galatasaray, Süper Lig'de Eylül 2003'ten bu yana Konyaspor'a mağlup olmuyor (19G 7B) ancak rakibiyle oynadığı son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

*Bu sezonun altıncı haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Konyaspor, evinde beş maçtır galip gelemiyor (2B 3M).

*Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'de 323 dakikadır evinde gol atamayan Konyaspor'un iç sahada son golünü Farouk Miya kaydetti (vs Gençlerbirliği).

*Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray (2). Konyaspor ise iç sahada oynadığı sekiz karşılaşmanın altısında ilk 45 dakikaları boş geçti.

*Süper Lig'de Galatasaray'a iç sahada Konyaspor formasıyla gol atan son oyuncu Alban Meha (Ağustos 2015).

*Şu an Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan isim Radamel Falcao (4) ancak Kolombiyalı yıldız, bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.

*Jean Michael Seri'nin Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yaptığı iki asist de son iki karşılaşmada geldi (vs Denizlispor & Antalyaspor).

*Aykut Kocaman, Aralık 2012'den bu yana Fatih Terim'e Süper Lig'de maç kaybetmiyor ancak bu süreçte rakibini sadece bir kez mağlup edebildi (4B).