Aslanlar gibi karşılandı

G.Saray kafilesi dün akşam saatlerinde Konya'ya ulaştı. Sarıkırmızılıları kalabalık bir taraftar topluluğu karşılarken, odak noktasında Fatih Terim vardı. G.Saraylılar, usta hocaya çiçek verip bol bol fotoğraf çektirdiler. Cezalı Marcao, Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy kadroya alınmadı.