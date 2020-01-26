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26 Ocak 2020, Pazar
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Aslanlar gibi karşılandı

Aslanlar gibi karşılandı

G.Saray kafilesi dün akşam saatlerinde 'ya ulaştı. Sarı-kırmızılıları kalabalık bir taraftar topluluğu karşılarken, odak noktasında vardı.

G.Saray kafilesi dün akşam saatlerinde 'ya ulaştı. Sarıkırmızılıları kalabalık bir taraftar topluluğu karşılarken, odak noktasında vardı. G.Saraylılar, usta hocaya çiçek verip bol bol fotoğraf çektirdiler. Cezalı Marcao, Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy kadroya alınmadı.

  1. 26.1.2020
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