Aslan ligde de kayıp - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan ligde de kayıp

Aslan ligde de kayıp

Aslan ligde de kayıp

Eurocup’ta üst üste iki maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, ING ’nde konuk olduğu ’ne de farklı mağlup oldu.

ING 'nin 17. haftasında , Doğa Sigorta'yı 92-71 yendi. Akatlar'da oynan karşılaşmanın ilk yarısı da Bahçeşehir Koleji'nin 45-35 üstünlüğü ile geçildi. Ev sahibi ekipte Golden 27 sayı üretirken, Galatasaray'ın en skorer ismi 22 sayı atan Auguste oldu. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.

  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan ligde de kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN