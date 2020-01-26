Aslan ligde de kayıp
Eurocup’ta üst üste iki maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, ING Basketbol Süper Ligi’nde konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ne de farklı mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-71 yendi. İstanbul Akatlar'da oynan karşılaşmanın ilk yarısı da Bahçeşehir Koleji'nin 45-35 üstünlüğü ile geçildi. Ev sahibi ekipte Golden 27 sayı üretirken, Galatasaray'ın en skorer ismi 22 sayı atan Auguste oldu. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.
- 26.1.2020
- Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Aslan'ın Konya maçı 11'i
- Cedi'nin akımına yıldız sporculardan destek!
- Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
- Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı
- Fenerbahçeli yıldız mest etti! ''Alex havası görüyorum''
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Aslan ligde de kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.