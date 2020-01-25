Söylemekten bıktım gündemimizde yok!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan ile ilgili sözleri üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Yöneticiler Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak ile katıldığı toplantıda bu transfer dedikodusu için son noktayı koyan Cengiz, "Söylemekten bıktım. Arda Turan gündemimizde yok" dedi.
HOCAMIZA DA SÖYLEDIK
"Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik! Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar... Biz camia ve taraftar ne diyor, ilk önce buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bu süreç içerisinde bize gelmiş bir şey yok! Sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem de sözlü olarak açıkça ifade ettik ki Arda Turan gündemimizde yok. Bu konunun artık tamamen kapanmasını istiyoruz."
FELSEFE KULÜBÜ DEĞİLİZ
"Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Ben teknik direktörümle medya üzerinden tartışmaya, polemiğe girmem. Ben hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim."
BİZİ DİREKT DÜŞÜRÜRLERDİ
Cengiz, TFF'nin F.Bahçe için limit artırım kararı için ayrıca şunları söyledi: Galatasaray eğer oyuna hile katsa, yapılandırmada sıkıntı yaşasa, bize direk ceza verilirdi. Tavlada pul bile çalsa amatöre kadar düşürürlerdi biliyorum. G.Saray kurallara her zaman uymuştur. Hata varsa ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur. Biz sadece kendimiz için değil gelecek kuşaklar hakkında da varız.
HANGİ BİLGİYİ VEREBİLİRİZ!
Terim'in bilgi sızdırma dediği 'köstebek' konusu hakkında bir soruya da cevap veren Cengiz, "Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım. Yönetim hangi mahrem bilgiyi verebilir? 'Sızan bilgi ne? 'Arda Turan'a yönetim hayır dedi...' Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam. Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın (Arda Turan), Galatasaray'a faydalı olmayacağına inanıyoruz, bu kadar" şeklinde konuştu.
YAZIMIZI KIŞA ÇEVİRİYORLAR
Cengiz, transfer çalışmaları için şu ifadeleri kullandı: "Bizim yazımızı herkes kışa çevirmeye çalışıyor. Stoper çalışmalarımız var, ana hedefimiz, teknik kadronun istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Kadromuz, rakamsal açıdan Türkiye'nin çok üzerinde. 10 puan fark olan lidere baktığımızda, herhalde 6-7 katı."
TERİM'İN ADINI HİÇ SÖYLEMEDİ
Öte yandan başkan Mustafa Cengiz, basın toplantısı sırasında Fatih Terim'in ismini hiç kullanmadı. Cengiz, toplantı boyunca "Hocamız, teknik direktörümüz, teknik kadromuz" demeyi tercih etti.
FİKİR AYRILIĞI YOK
"Fikir ayrılığı varsa başka yollara gideriz, demiştiniz' sorusuna ise Cengiz, "Ben fikir ayrılığı yok dedim, olsa ayrı yollara gitmemiz gerekir dedim. Teknik direktörümüzle aramızda fikir ayrılığı yok, 'ayrı fikirlerde isek ayrı yollara gitmemiz gerek' dedi. Biz bir fikir kulübü değiliz dedim. Galatasaray'ın hayrına bu konunun kapatılması gerekiyor. Bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi bizim şampiyonluk yürüyüşüne vermemiz gerek" yanıtını verdi.
TÜRK FUTBOLUNA DİNAMİT KOYMAYIN
Başkan, Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı hakkında ise "TFF'nin son aldığı limit kararlarında ihlal var. Kurallar delinmek için konulmaz. Size sarı ışık yanmışsa arkasından kırmızının geleceğini bilmeniz gerekir. Oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. Türk futbolunun köküne dinamit koymayalım, lütfen. Bunu tek bir kulübü hedefe alarak söylemiyorum. Kuralların yıkılmak üzere yapılmasının karşısındayım. Rakip kulübe, bize ya da başkasına, bana ek süreler, bana ek olanaklar verin, dün öyleydi, bugün böyle şekilde yorumlanmasına karşıyım. Yüzlerce kulüp var, Kulüpler Birliği'nde zaten varız. Devlet bir şey yapıyor, siz devletin şevkini kıramazsınız" ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞÜRÜM
Ali Koç'un açıklamaları ile ilgili fikri de sorulan başkan Cengiz "Ali Koç ile ben de istediği yerde dört büyük kulüp başkanı olacak şekilde görüşürüm. Ancak diğer kulüpler de var. Kendi taleplerinize uygun değilse, yapılandırmaya 'Kötü' diyemezsiniz. Devlet, bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kral çıplak değil! Kral devletse, teşekkür etmemiz lazım" dedi.
MASAYA BİLE GELMEDİ
Cengiz, 'Arda Turan'ın mali şartları hiç konuşuldu mu?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hayır. İlk defa böyle bir transfer yöntemi izleniyor. Arda Turan konusunda sözleşme, taslak olarak bize gelmedi. Ben samimi olarak söylüyorum, bir anlam veremiyorum. Bu arkadaşımızın yararlı olacağına inanmıyoruz."
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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