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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Hazırlıklar devam etti

Hazırlıklar devam etti

, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, 'ndaki Rizespor sınavında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise çift kale oynadı. Takımın yolculuğu bugün.
  1. 25.1.2020
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