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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Cimbom ’ta

Cimbom Tokat’ta

, 14. haftasında 'nin konuğu olacak. Maç 15.30'da 'nda oynanacak.

, 14. haftasında 'nin konuğu olacak. Maç 15.30'da 'nda oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Filenin Aslanları geçen hafta 'ı 3-2 mağlup ederek ligde 31 puanla ikinci sıraya yükselmişti.
  1. 25.1.2020
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