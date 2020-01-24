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24 Ocak 2020, Cuma
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"Zorlu gizli yer değil"

"Zorlu gizli yer değil"

Adnan Polat, Başkanı 'un Başkanı ve Başkanı ile 'da bir araya gelmesinde yadırganacak bir durum olmadığını ifade etti.

Adnan Polat, Başkanı 'un Başkanı ve Başkanı ile 'da bir araya gelmesinde yadırganacak bir durum olmadığını ifade etti. Polat, "Bence Zorlu'da görüşmelerinin bir mahzuru yok. Gizli olsa kamuoyu ortasında görüşmezlerdi. Görüşmek için çok gizli bir yer bulurlardı" ifadesini kullandı.

  1. 24.1.2020
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