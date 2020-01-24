"Zorlu gizli yer değil"
Adnan Polat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da bir araya gelmesinde yadırganacak bir durum olmadığını ifade etti.
Adnan Polat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da bir araya gelmesinde yadırganacak bir durum olmadığını ifade etti. Polat, "Bence Zorlu'da görüşmelerinin bir mahzuru yok. Gizli olsa kamuoyu ortasında görüşmezlerdi. Görüşmek için çok gizli bir yer bulurlardı" ifadesini kullandı.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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