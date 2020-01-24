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24 Ocak 2020, Cuma
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isyan etti

Rize isyan etti

Maçın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, kaleci Okan'a faul yapıldığı gerekçesiyle Oğulcan'ın attığı golü geçerli saymadı ve bu karar Rizeli oyuncular ile teknik heyetin büyük tepkisini çekti.
  1. 24.1.2020
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