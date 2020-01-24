Rize isyan etti

Maçın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, kaleci Okan'a faul yapıldığı gerekçesiyle Oğulcan'ın attığı golü geçerli saymadı ve bu karar Rizeli oyuncular ile teknik heyetin büyük tepkisini çekti.