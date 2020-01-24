Penaltıya bakamadı
Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonu ile dikkat çeken Lemina, heyecandan Adem Büyük'ün penaltı vuruşunu seyredemedi.
Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonu ile dikkat çeken Lemina, heyecandan Adem Büyük'ün penaltı vuruşunu seyredemedi. Kaleye sırtını dönen Gabon'lu futbolcu, Adem'in golü yapmasıyla büyük sevinç yaşadı. 82. dakikada da attığı golle maça damga vurdu.
SATIN ALMA BEDELİ 16 MİLYON EURO
Attığı golle Cimbom'a turu getiren ve taraftarların sevgilisi olan Mario Lemina, Southampton'dan 1 yıllığına kiralandı. İngiliz ekibine 1 milyon euro geçici transfer ücreti ödenirken Galatasaray'ın 30 Haziran 2020 tarihine kadar da 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Taraftarlar Lemina'nın mutlaka alınmasını istiyor.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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