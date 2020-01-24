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24 Ocak 2020, Cuma
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Penaltıya bakamadı

Penaltıya bakamadı

Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonu ile dikkat çeken Lemina, heyecandan 'ün penaltı vuruşunu seyredemedi.

Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonu ile dikkat çeken Lemina, heyecandan 'ün penaltı vuruşunu seyredemedi. Kaleye sırtını dönen Gabon'lu futbolcu, Adem'in golü yapmasıyla büyük sevinç yaşadı. 82. dakikada da attığı golle maça damga vurdu.

SATIN ALMA BEDELİ 16 MİLYON EURO

Attığı golle Cimbom'a turu getiren ve taraftarların sevgilisi olan Mario Lemina, Southampton'dan 1 yıllığına kiralandı. İngiliz ekibine 1 milyon euro geçici transfer ücreti ödenirken 'ın 30 Haziran 2020 tarihine kadar da 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Taraftarlar Lemina'nın mutlaka alınmasını istiyor.

  1. 24.1.2020
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