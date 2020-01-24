Nagatomo'nun Bologna'ya transferi pasaporta takıldı

Galatasaray'dan ara transferde ayrılması beklenen isimlerden olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, İtalya Serie A takımlarından Bologna ile transfer görüşmesi yapıyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre Yuto Nagatomo'nun önüne pasaport engeli çıktı. Bologna'nın istediği Japon oyuncunun Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığının bulunmaması transferi de zora soktu.

Kadrosunda Avrupa Birliği vatandaşı olmayan 3 oyuncusu olan İtalyan ekibi bir oyuncusunu göndermeden Nagatomo'yu kadrosuna katamıyor.

FATİH TERİM: NAGATOMO FIRSAT BULURSA GİDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynadıkları maç sonrası konuşan Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun fırsat bulması durumunda takımdan ayrılacağını söyledi. Bir Japon gazetecinin vatandaşı Nagatomo'nun durumuyla ilgili sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti:

Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve daha sonra bonservisi alınan Japon futbolcu, sarı-kırmızılı takımda çıktığı toplam 65 karşılaşmada 3 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor.