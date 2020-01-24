Mustafa Cengiz'den Arda Turan patlaması: Bıktım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun zamandır gündemi meşgul eden Arda Turan transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, Arda Turan transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuşulmasından bıktım!" dedi...

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından kesitler şu şekilde;

"Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var. 28 Aralık'taki Antalyaspor maçından bu yana, her maç sonrası, bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz hakkında oluşan polemikler ve iddialar."

"Sayın teknik direktörümüzün açıklamalarından sonra sadece bir kez konuştum "Bu futbolcu gündemimizde yok ev bize intikal eden resmi bir istek yok" dedim. Bizde transfer iki yıldır şöyle yapılır, transfer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör inceler, teknik direktör ve ekibi de inceler ve sonra da onların üzerindeki Abdurrahim Bey'e gelir. Abdurrahim Bey de bu transfer FFP sınırları içerisinde onaylar ve iş finalde bana gelir. Bizde transfer böyle."

"Sayın teknik direktörün, o oyuncu ile kalbi bağlantısı olabilir. Giderken o yollamış, gidişi ani oldu hatırlıyorum. 12 milyon euro güzel ama hazırlıksız yakalandık, "Yolu açık olsun" dedik. Atletico Madrid'de, Barcelona'dayken onunla yatıp kalktık, mutlu olduk, övündük. Sanki S-400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırıyoruz! Galatasaray teknik direktörü olsam bunları demem, hicap duyarım! Ayrıca ne vermişiz? Gündem bu! Bilgi sızdıran yönetim kurulu! Hangi mahremi vermişiz? Ne yapacaktık, biz tekrar mı Arda Bey'i alacaktık? Neyi bildirdik, sızdırdık? Bizim görüşümüzde değişiklik yok! Tekrar söylüyorum, teknik direktör olsam, başkanım ve yönetim için bu kelimeleri kullanmam. İdari ve sosyal olarak bu arkadaşın Galatasaray'a yararlı olmayacağını düşünüyoruz."

ARDA AÇIKLAMASI: BIKTIM!

"Sevgili camiama açık ve net olarak ifade ediyorum, bu kardeşimiz (Arda Turan), transfer planlamamızda yok. Ben aynı şeyi söylemekten bıktım. Bu konunun kapanmasını istiyoruz."

"Oyun oynanırken kuralın değişmesine şiddetle karşıyız. 15 Aralık, tüm kulüplere verilen son tarihtir, hepimiz itirazlarımızı yaptık. Sonrasında ben geç kaldım, uykuya daldım, tekrar güreşmek istiyorum gibi şeyler yapmak, Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır."

"30'a yakın transferi böyle yaptık. Şükürler olsun ki finansal limitleri aşmamışız. Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik, Arda Turan'a gelene kadar... Biz camianın aynasıyız, yansımasıyız. "Camia ve taraftar ne diyor?" buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik. Camiama tekrar söylüyorum, bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Sürekli temcit pilavı gibi her hafta önümüze gelmesinden bıktık. Bu konu kapansın. Arda Turan zamanında Galatasaray'da oynamış, para kazandırmış, yolu açık olsun. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. O da bir aile babası. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum."

"AYRI AYRI FİKİRDEYSEK..."

"Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. O sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktörün söylediği bunun Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde "Arda hayırlı olsun" diyor."

"Ben fikir ayrılığı yok dedim, olsa ayrı yollara gitmemiz gerekir dedim. Biz bir fikir kulübü değiliz dedim."

"Biz bugüne kadar hocamızın istediği 30'a kadar futbolcuyu, harcama limiti içinde, bütün istenenleri yaptık. Ozan Kabak, 7.5 milyon euroya İtalya'nın bir takımına gidiyordu, ben açıkça müdahale ettim. Gidebilirdi, gitme dedim. 11 küsür milyon euroya gitti."

"Kuralların yıkılmak üzere yapılmasının karşısındayım. Rakip kulübe, bize ya da başkasına, bana ek süreler, bana ek olanaklar verin, dünya öyleydi, bugün böyle şekilde yorumlanmasına karşıyım."

"Arda Turan için bize bir sözleşme taslak için gelmedi. Ben çok samimi söylüyorum, bir anlam veremedim."

"BU KONUŞMALARA İHTİMAL VERMİYORDUM!"

"Ben teknik direktörüm ile polemiği girmem! Tabii ki bu tartışmanın, bir transferin medya üzerinden realize edilmeye çalışılması bizi şiddetle oldum. Hocamızın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermiyordum. "

"Fikir ayrılığı yok dedim, yönetim bir karar alır ve buna uyulur! Ben bunu diyorum. Hocamızın istediği 30'a yakın oyuncu aldık. 90 milyona yakın harcama sınırı içerisinde tüm transferleri aldık. "

"Ozan Kabak 7.5 milyon euroya İtalya'ya gidiyordu. Açıkça müdahale ettim, temsilcisi değerli bir Galatasaraylı. 'Gitme' dedik, gitmedi. Galatasaray +4 milyon euro para kazandırdı. Şu anda 20 milyon euro açığımız var, gece gündüz bunu kapatmak için çalışıyoruz."

"ANAYASAYI DELME DÜŞÜNCESİ YANLIŞTIR!"

"En önemli konu, TFF'nin son yapılandırma kararlarla ilgili aldığı ihlal! Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır! Kurallar önceden konulmuşsa, sarı aşık yanmışsa, arkasından kırmızı geleceğini bilirsiniz. Oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. 19 Aralık bütün kulüplere verildi, 'Son itirazlarınız yapın' denildi. Bundan sonra 'Ben uykuya daldım, hap aldım' olmamalıdır. Bu sadece Galatasaray için geçerli değil, tüm kulüpler için geçerlidir."

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞÜRÜM!"

"Rakip kulübe ya da bize, ek süre, ek olanak olmaz! Ali Koç ile ben de istediği yerde dört büyük kulüp başkanı olacak şekilde görüşürüm. Ancak diğer kulüpler de var. Kendi taleplerinize uygun değilse, yapılandırmaya 'Kötü' diyemezsiniz. Devlet, bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kral çıplak değil! Kral devletse, teşekkür etmemiz lazım."