Kaptan Linnes

Muslera'nın dinlendirildiği, Selçuk'un yedek soyunduğu Rizespor rövanşına Linnes kaptan çıktı. Dün sahaya çıkan ilk 11'in en kıdemli ismi olan Linnes, 4 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda ilk kez pazubandı taktı. Norveçli sağ bek Rizespor'a karşı sol bekte görev yaparken, Şener Özbayraklı ise sağ beke geçti.