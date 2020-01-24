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24 Ocak 2020, Cuma
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Kaptan

Kaptan Linnes

'nın dinlendirildiği, Selçuk'un yedek soyunduğu rövanşına kaptan çıktı.

'nın dinlendirildiği, Selçuk'un yedek soyunduğu rövanşına kaptan çıktı. Dün sahaya çıkan ilk 11'in en kıdemli ismi olan Linnes, 4 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda ilk kez pazubandı taktı. Norveçli sağ bek Rizespor'a karşı sol bekte görev yaparken, Şener Özbayraklı ise sağ beke geçti.

  1. 24.1.2020
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