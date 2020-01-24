Kaptan Linnes
Muslera'nın dinlendirildiği, Selçuk'un yedek soyunduğu Rizespor rövanşına Linnes kaptan çıktı.
Muslera'nın dinlendirildiği, Selçuk'un yedek soyunduğu Rizespor rövanşına Linnes kaptan çıktı. Dün sahaya çıkan ilk 11'in en kıdemli ismi olan Linnes, 4 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda ilk kez pazubandı taktı. Norveçli sağ bek Rizespor'a karşı sol bekte görev yaparken, Şener Özbayraklı ise sağ beke geçti.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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