Galatasaray'a Nagatomo transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor engelini aşarak adını çeyrek finale yazdıran ve Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray'da Nagatomo belirsizliği yaşanıyor.

Kısa süre önce adı İtalyan ekibi Bologna ile anılan Japon oyuncunun sarı kırmızılı yetkililere ayrılık talebini ilettiği ve bu talebin olumlu karşılandığı aktarılmıştı.

Teknik Direktör Fatih Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız." demişti.

"NAGATOMO GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bu açıklamaların ardından gözler İtalya'ya çevrilmişti... Nagatomo'nun transfer olmak istediği dile getirilen Bologna'da Sportif Direktör Riccardo Bigon, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ara transfer, takımlara takviye yapmak için oldukça zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Ancak, savunmamıza genç ve güçlü bir oyuncu almak istiyoruz, bu kriterlerin dışında bir isimle ilgilenmiyoruz. Bu sebeple Yuto Nagatomo gündemimizde bulunmuyor." dedi.