Galatasaray'a Nagatomo transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, daha önce Saracchi, Sekidika ve Onyekuru'ya imzayı attırırken, gelecek ve gidecek isimleri masaya yatırdı. Bu bağlamda Yuto Nagatomo ile yolları ayırma noktasına gelen sarı kırmızılı ekibe İtalya'dan kötü haber geldi. Adı sıkça Bologna ile anılan Japon oyuncunun transferine ilişkin konuşan Sportif Direktör Riccardo Bigon, Nagatomo'nun gündemlerinde olmadığını aktardı! İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor engelini aşarak adını çeyrek finale yazdıran ve Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray'da Nagatomo belirsizliği yaşanıyor.
Kısa süre önce adı İtalyan ekibi Bologna ile anılan Japon oyuncunun sarı kırmızılı yetkililere ayrılık talebini ilettiği ve bu talebin olumlu karşılandığı aktarılmıştı.
Teknik Direktör Fatih Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız." demişti.
"NAGATOMO GÜNDEMİMİZDE YOK"
Bu açıklamaların ardından gözler İtalya'ya çevrilmişti... Nagatomo'nun transfer olmak istediği dile getirilen Bologna'da Sportif Direktör Riccardo Bigon, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ara transfer, takımlara takviye yapmak için oldukça zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Ancak, savunmamıza genç ve güçlü bir oyuncu almak istiyoruz, bu kriterlerin dışında bir isimle ilgilenmiyoruz. Bu sebeple Yuto Nagatomo gündemimizde bulunmuyor." dedi.
- 24.01.2020
- Fenerbahçe'yi duyunca Kırklarelispor başkanı öyle bir şey yaptı ki! İşte o anlar...
- Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin Rodriguez transferini açıkladı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
- Milan Baros Türkiye'ye dönüyor! Büyük sürpriz
- Son dakika: Oussama Haddadi resmen Kasımpaşa'da! Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe eski gözdesiyle yeniden görüşmelere başladı! İki transfer birden...
- Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar
- Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...
- Sözleşmesindeki o maddeler ortaya çıktı! Burak Yılmaz...
- Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'a Nagatomo transferinde kötü haber! Resmen açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.