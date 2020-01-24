Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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'den saat 19.05'te paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım

, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından, sosyal medya hesabından 19.05'te flaş bir paylaşım yaptı.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.

, basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

İşte o paylaşım...

  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 20:02
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