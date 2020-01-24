Fatih Terim'den flaş paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından 19.05'te flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saat 19.05'te yapılan paylaşımda Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 19:13
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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