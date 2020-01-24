Fatih Terim'den flaş paylaşım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim'den flaş paylaşım

'den flaş paylaşım

Fatih Terim'den flaş paylaşım

, sosyal medya hesabından 19.05'te flaş bir paylaşım yaptı.

sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saat 19.05'te yapılan paylaşımda Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 19:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'den flaş paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN