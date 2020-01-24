Arda bombası patlıyor! Ve Kasımpaşa resmen...

Kariyerine Galatasaray formasıyla başlayan Arda Turan, sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları terletmişti. Kısa süre önce turuncu lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından Barcelona'ya dönmeyeceği belirtilen Arda'nın yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

Mevcut durumda bonservisi Katalan temsilcisinde olan Arda'nın önünde 5 seçenek bulunuyor. Katar, ABD, Brezilya, Arjantin ve son olarak Türkiye. Ancak bu, Galatasaray haricinde bir İstanbul temsilcisi.

Yıldız futbolcuyu İngiliz efsane David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yanı sıra Arap kulüpleri de takip ediyor. İsmi ABD ve Katar ekipleriyle yan yana anılan Arda Turan için son iddia Brezilya ve Arjantin'den gelmişti.

ARDA, BREZİLYA'DA KULÜP İSTEDİ

Brezilya'nın Globo sitesinin haberine göre Arda Turan, Brezilya ekipleri Flamengo ve Palmeiras'a önerilmişti. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'tan Brezilya'da kulüp bulmasını istediği, bunun üzerine Flamengo ve Palmeiras ile transfer görüşmeleri yapılacağı belirtilmişti. Öte yandan Arjantin temsilcisi Boca Juniors ise yaptığı açıklamayla dedikodulara açıklık getirmişti. Boca Juniors'ın başkanı Jorge Amor Ameal, Arda Turan ile ilgilenmediklerini ifade etmişti.





TERCİHİ GALATASARAY ANCAK...

Tercihi Galatasaray'dan yana olan tecrübeli futbolcunun transferin son gününe kadar sarı kırmızılı ekipten haber bekleyeceği tahmin ediliyor. Ancak Galatasaray'a imza atamaması durumunda Arda Turan'ın bir başka İstanbul ekibiyle kontrat imzalayabileceği öne sürülmüştü.

SON İDDİA KASIMPAŞA!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Arda Turan İstanbul'dan ayrılarak evini değiştirmek istemiyor. Bu sebeple yeni takım arayışı içerisinde olan tecrübeli yıldız, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile görüşme halinde. Öte yandan İstanbul temsilcisinin de transfere olumlu baktığı kaydedildi. Arda'nın, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi halinde Paşa'ya resmi imzayı atacağı belirtiliyor.