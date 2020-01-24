Arda bombası patlıyor! Ve Kasımpaşa resmen...
Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve turuncu lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Arda Turan, bonservisinin bulunduğu Barcelona'ya dönmüyor... Galatasaray ile uzun süredir flört halinde olan tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılı camiada büyük ayrışmaya neden olduğu gerekçesiyle veto yedi! Arda'nın, yeni durağının neresi olacağı merak konusu olurken, Süper Lig'den sürpriz bir hamle geldi. Arda'nın, menajeri Ahmet Bulut'a talimat verdiği ve Kasımpaşa ile görüşmelere başladığı iddia edildi! İşte detaylar...
Kariyerine Galatasaray formasıyla başlayan Arda Turan, sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları terletmişti. Kısa süre önce turuncu lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından Barcelona'ya dönmeyeceği belirtilen Arda'nın yeni durağının neresi olacağı merak konusu.
Mevcut durumda bonservisi Katalan temsilcisinde olan Arda'nın önünde 5 seçenek bulunuyor. Katar, ABD, Brezilya, Arjantin ve son olarak Türkiye. Ancak bu, Galatasaray haricinde bir İstanbul temsilcisi.
Yıldız futbolcuyu İngiliz efsane David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yanı sıra Arap kulüpleri de takip ediyor. İsmi ABD ve Katar ekipleriyle yan yana anılan Arda Turan için son iddia Brezilya ve Arjantin'den gelmişti.
ARDA, BREZİLYA'DA KULÜP İSTEDİ
Brezilya'nın Globo sitesinin haberine göre Arda Turan, Brezilya ekipleri Flamengo ve Palmeiras'a önerilmişti. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'tan Brezilya'da kulüp bulmasını istediği, bunun üzerine Flamengo ve Palmeiras ile transfer görüşmeleri yapılacağı belirtilmişti. Öte yandan Arjantin temsilcisi Boca Juniors ise yaptığı açıklamayla dedikodulara açıklık getirmişti. Boca Juniors'ın başkanı Jorge Amor Ameal, Arda Turan ile ilgilenmediklerini ifade etmişti.
TERCİHİ GALATASARAY ANCAK...
Tercihi Galatasaray'dan yana olan tecrübeli futbolcunun transferin son gününe kadar sarı kırmızılı ekipten haber bekleyeceği tahmin ediliyor. Ancak Galatasaray'a imza atamaması durumunda Arda Turan'ın bir başka İstanbul ekibiyle kontrat imzalayabileceği öne sürülmüştü.
SON İDDİA KASIMPAŞA!
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Arda Turan İstanbul'dan ayrılarak evini değiştirmek istemiyor. Bu sebeple yeni takım arayışı içerisinde olan tecrübeli yıldız, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile görüşme halinde. Öte yandan İstanbul temsilcisinin de transfere olumlu baktığı kaydedildi. Arda'nın, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi halinde Paşa'ya resmi imzayı atacağı belirtiliyor.
- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 10:09
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Arda bombası patlıyor! Ve Kasımpaşa resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.