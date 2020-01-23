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23 Ocak 2020, Perşembe
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West Ham’a gidiyor

West Ham’a gidiyor

'ın bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınının son dakika bilgisine göre yolcusu...

'ın bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınının son dakika bilgisine göre yolcusu... RMC Sport, West Ham United'ın Nzonzi'nin transferi için tatmin edici bir teklifte bulunduğunu ve görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun, West Ham'dan gelen teklifi incelediği ve kısa bir süre içinde kararını vereceği bildirildi.
  1. 23.1.2020
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