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23 Ocak 2020, Perşembe
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Sözleşmesini uzattı gidiyor

Sözleşmesini uzattı gidiyor

, Taşdemir'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna dek uzatıldığını duyurdu.

, Taşdemir'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna dek uzatıldığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon 2.2 milyon TL alacak. Ancak Linnes'in dönüşü ve Saracchi'nin transferi ile forma şansı azalan Emre, 6 aylığına 'a kiralık gönderilecek.
  1. 23.1.2020
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