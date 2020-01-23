Ozan: En iyisi olacağım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Ozan: En iyisi olacağım

Ozan: En iyisi olacağım

Kariyerini 'de sürdüren 'ın eski stoperi , Bild'e konuştu. Genç futbolcu "Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmayı hayal ediyorum.

Kariyerini 'de sürdüren 'ın eski stoperi , Bild'e konuştu. Genç futbolcu "Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmayı hayal ediyorum. Hedeflerimden biri de 'de futbol oynamak. Birkaç yıl daha 'da kalmak istiyorum. Sonrasında 'ye gidebilirim" dedi. Ozan Kabak, Cimbom'dan Stuttgart'a gitmişti. Schalke'ye transferi hakkında da "En doğru kararımdı" diye konuştu.
  1. 23.1.2020
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