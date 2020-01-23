Muhabire saldırıp makinesini kırmıştı! Mario Lemina cezasız kaldı
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina ile arkadaşları Takvim Gazetesi muhabirine saldırmıştı. Muhabirin, fotoğraf makinesini ve içindeki hafıza kartını alıp 36 saat sonra parçalarını Arnavutköy Karakolu'na bırakan Gabonlu futbolcu herhangi bir ceza almadı.
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de arkadaşlarıyla eğlendikten sonra mekandan çıkarken, kamusal alanda görevini yerine getiren Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş'ı görünce çıldırmış ve muhabirin fotoğraf makinesini zorla almıştı.
Aldığı makineyi kırdıktan 36 saat sonra parçaları Arnavutköy Karakolu'na bırakan Gabonlu futbolcu herhangi bir ceza almadı. Lemina ayrıca fotoğraf makinesinin içinden aldığı hafıza kartını da hala teslim etmedi.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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