Muhabire saldırıp makinesini kırmıştı! Galatasaraylı Mario Lemina cezasız kaldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Muhabire saldırıp makinesini kırmıştı! cezasız kaldı

Muhabire saldırıp makinesini kırmıştı! Mario Lemina cezasız kaldı

'da kiralık olarak forma giyen ile arkadaşları muhabirine saldırmıştı. Muhabirin, fotoğraf makinesini ve içindeki hafıza kartını alıp 36 saat sonra parçalarını Arnavutköy Karakolu'na bırakan Gabonlu futbolcu herhangi bir ceza almadı.

forması giyen , geçtiğimiz günlerde 'de arkadaşlarıyla eğlendikten sonra mekandan çıkarken, kamusal alanda görevini yerine getiren muhabiri Doğan Savaş'ı görünce çıldırmış ve muhabirin fotoğraf makinesini zorla almıştı.

Aldığı makineyi kırdıktan 36 saat sonra parçaları Arnavutköy Karakolu'na bırakan Gabonlu futbolcu herhangi bir ceza almadı. Lemina ayrıca fotoğraf makinesinin içinden aldığı hafıza kartını da hala teslim etmedi.

  1. 23.01.2020
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