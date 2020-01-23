Muhabire saldırıp makinesini kırmıştı! Mario Lemina cezasız kaldı

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de arkadaşlarıyla eğlendikten sonra mekandan çıkarken, kamusal alanda görevini yerine getiren Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş'ı görünce çıldırmış ve muhabirin fotoğraf makinesini zorla almıştı.

Aldığı makineyi kırdıktan 36 saat sonra parçaları Arnavutköy Karakolu'na bırakan Gabonlu futbolcu herhangi bir ceza almadı. Lemina ayrıca fotoğraf makinesinin içinden aldığı hafıza kartını da hala teslim etmedi.

