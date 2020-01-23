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23 Ocak 2020, Perşembe
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Jesus’u bekliyor

Mariano Jesus’u bekliyor

'in de lisansının çıkarılmasıyla takımdan ayrılması kesinleşen ile Flamengo ilgileniyor.

'in de lisansının çıkarılmasıyla takımdan ayrılması kesinleşen ile Flamengo ilgileniyor. Kulüp yönetimi, Brezilyalı oyuncudan "Gelirim" yanıtını aldı. Mariano ile ilgili son kararı da teknik direktör 'a bıraktı.
  1. 23.1.2020
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