Fatih Terim'den ses getirecek Arda Turan sözleri!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın kupada çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Arda Turan'la ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;
Arda Turan konusuna da değinen Terim, "Denizlispor maçından sonra Arda Turan hakkında fikirlerimi söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski ve yeni bütün yönetimlerimizin bunu değerlendirmesi gerekir dedim. Geçen gün davet edildim ve Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değere sahip çıkmak, ona kapı açmak gerektiğini söyledim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim.'' dedi.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 00:01
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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