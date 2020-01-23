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23 Ocak 2020, Perşembe
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'den ses getirecek sözleri!

Fatih Terim'den ses getirecek Arda Turan sözleri!

son 16 turu ikinci maçında sahasında 'u 2-1 mağlup etti ve adını yazdırdı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktör , sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü , 'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın kupada yükseldiği maçın ardından Arda Turan'la ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

Arda Turan konusuna da değinen Terim, "Denizlispor maçından sonra Arda Turan hakkında fikirlerimi söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski ve yeni bütün yönetimlerimizin bunu değerlendirmesi gerekir dedim. Geçen gün davet edildim ve 'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değere sahip çıkmak, ona kapı açmak gerektiğini söyledim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim.'' dedi.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 00:01
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