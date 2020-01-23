Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'ın stoperi İtalya'dan
Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor. İşte transfere dair tüm detaylar...
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'ın stoperi İtalya'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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