Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'ın stoperi İtalya'dan

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor. İşte transfere dair tüm detaylar...