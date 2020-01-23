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23 Ocak 2020, Perşembe
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Cimbom’a sıcak para

Cimbom’a sıcak para

olarak sıkıntılı günler geçiren ve yeni gelir kalemleri yaratmak için kolları sıvayan Kulübü hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

olarak sıkıntılı günler geçiren ve yeni gelir kalemleri yaratmak için kolları sıvayan Kulübü hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların 4 milyon adet hisse senedi satışı gerçekleştirerek 8.8 milyon TL'lik nakit girişi sağladığı ifade edildi. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bu satış ile birlikte sahip olduğu payı yüzde 66'dan yüzde 64.61'e geriledi
  1. 23.1.2020
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