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23 Ocak 2020, Perşembe
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Arda’ya sürpriz talip

Arda’ya sürpriz talip

ile sözleşmesini fesheden 'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'in 'Dönmesini camianın da istemesi lazım" açıklamasının ardından ultrAslan da oyuncuya destek vermişti.

ile sözleşmesini fesheden 'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'in 'Dönmesini camianın da istemesi lazım" açıklamasının ardından ultrAslan da oyuncuya destek vermişti. Yönetim kanadı transfere çok da sıcak bakmazken Arda'yı Flamengo'nun istediği bildirildi. ekibinin, Arda için menajeri ile görüşüp teklif sunduğu ancak tecrübeli oyuncunun 'ı beklediği için henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.
  1. 23.1.2020
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