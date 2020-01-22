Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan
Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Younes Belhanda Nice ve Monaco ile masada. Taraftara şampiyonluk mesajı veren videoda yer almayan Faslı yıldız, kupadaki Rize maçından sonra ligdeki Denizli mücadelesinde de forma şansı bulamadı. İşte tüm detaylar...
- 22.01.2020
- Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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