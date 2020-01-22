Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Younes Belhanda Nice ve Monaco ile masada. Taraftara şampiyonluk mesajı veren videoda yer almayan Faslı yıldız, kupadaki Rize maçından sonra ligdeki Denizli mücadelesinde de forma şansı bulamadı. İşte tüm detaylar...